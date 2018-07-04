РИАМО - 4 июл. Специалисты АО «Воскресенские минеральные удобрения» организовали выездной семинар «Химия для химиков» на полигон вторичных материальных ресурсов №2 «Лопатинский» для молодежного актива предприятия, а также студентов-практикантов из Московского государственного университета и Ивановского государственного химико-технологического университета, говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

«В центре внимания участников семинара – вопросы производства фосфорной кислоты, образование вторичного материального ресурса – фосфогипса, его применение в народном хозяйстве, рекультивация техногенного месторождения гипса и мониторинг окружающей среды вокруг полигона. Экспертами семинара выступили начальник технического отдела, кандидат технических наук Владимир Миронов и заместитель начальника отдела экологического надзора Татьяна Красноперова», — говорится в сообщении.

Они подробно рассказали участникам семинара об особенностях эксплуатации сложного инженерного сооружения, о регулярном мониторинге, проводимом различными специализированными организациями, в том числе и специалистами Санкт-Петербургского горного университета, а также тонкостях процесса рекультивации полигона, осуществляемого силами сотрудников предприятия и специалистами Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства.

Как отмечается в сообщении, научный подход в вопросах эксплуатации и постоянный контроль за состоянием полигона позволяют минимизировать воздействие этого объекта на окружающую среду.

«Говоря о сферах применения вторичного продукта, образующегося при производстве фосфорной кислоты – основы для будущих удобрений, были приведены конкретные примеры его использования на территории не только Воскресенского района, но и всего региона в строительной, дорожно-строительной отраслях и в цементной промышленности», — добавляется в материале.

Подводя итоги семинара, эксперты пожелали молодым специалистам «ВМУ» и будущим химикам стать непосредственными участниками процесса внедрения передовых технологий и инновационных принципов производства, которые помогут химкомбинату открыть новые направления для развития.