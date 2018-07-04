РИАМО - 4 июл. В сентябре этого года в Подмосковье впервые пойдут в детские сады более 70 тысяч детей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Первого сентября в подмосковные детские сады пойдут 71,5 тысяча детей. Всего же детсады посещают 408 тысяч детей», – сказала Забралова.

Она добавила, что за последние пять лет в Подмосковье в рамках губернаторской программы был построен 431 детский сад.

Министр образования Московской области Марина Захарова отметила, что 1 сентября подмосковные дети пойдут в пять новых дошкольных образовательных учреждений.

«Первого сентября свои двери откроют пять новых детских садов: в Котельниках на 180 мест, в Красногорске на 280 мест, в Шатуре на 150 мест, в Химках на 160 мест и в Одинцове на 280 мест. Всего в этом году в планах построить 18 детских садов», – сказала Захарова.

Для зачисления ребенка в детский сад необходимо поставить его в очередь. Это можно сделать с двух месяцев и до семи лет, ребенок должен иметь временную или постоянную регистрацию в Московской области. Родители или законные представители ребенка, зарегистрированные в Подмосковье, могут подать заявление через региональный портал госуслуг.