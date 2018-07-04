РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. В подмосковной Балашихе разыскивают 28-летнего мужчину, о местонахождении которого ничего неизвестно с середины июня, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Чеканов Антон Александрович, 28 лет, Балашиха. С 14 июня 2018 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Пропавший был на велосипеде.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.