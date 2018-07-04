РИАМО – 4 июл. Доля столичных закупок, проводимых в электронной форме, на данный момент уже превышает 90%, сообщила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

«Девяносто процентов столичных закупочных процедур проходит в электронной форме. Кроме того, в электронный вид переведены и закупки «малого объема» – в городе более пяти лет успешно функционирует и развивается портал поставщиков. Перевести в электронный вид оставшиеся 10% не представляет особой сложности. Региональная информационная система города в сфере закупок полностью готова к изменениям, которые произошли в контрактной системе страны 1 июля», – сказала Сергунина.

По ее словам, планируемые до конца года изменения также будут учтены в ближайших обновлениях интернет-платформы.

Также Сергунина назвала эффекты, полученные городской контрактной системой от проведения закупок в электронной форме.

«За последние шесть лет динамика объемов электронных закупок в столице составила 30%. Как результат выросла конкуренция - сегодня в среднем в электронных аукционах участвует 4-5 компаний, снижение начальной максимальной цены контракта составляет 10-12%», - отметила Сергунина.

Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев уточнил, что опробовать новые способы закупок заказчики столицы смогут уже в этом году.

«Проведение конкурсов, запросов котировок и предложений сегодня для заказчиков является правом. К тому моменту, когда это станет обязанностью, то есть к 1 января 2019 года, заказчики будут себя чувствовать уверенно, для них проведут серию обучающих мероприятий. Переход от «бумажных» процедур будет постепенным. Его протестируют в пилотном режиме несколько заказчиков. Затем пошагово расскажем об алгоритме действий и результатах публично», - сказал Дегтев.

С июля вступила в силу значительная часть масштабных поправок к законам «О контрактной системе» (44-ФЗ), а также «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ), предусматривающих перевод в электронный вид всех конкурентных закупочных процедур.