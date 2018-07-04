РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. Дорожники подмосковного Подольска заделали около 2 тысяч ям с начала ремонтного сезона, всего ямочный ремонт выполнили на площади около 9 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С начала ремонтного сезона специалисты МБУ «Подольскавтодор» выполнили ямочный ремонт в горокруге общей площадью около 9 тысяч квадратных метров. Это практически половина всех запланированных в этом году работ. Всего на сегодняшний день на территории Подольска в общей сложности заделано порядка 2 тысяч ям, только за 2 и 3 июля на Революционном проспекте дорожники залатали около 60 выбоин», - говорится в сообщении.

В Подольске приведены в порядок Революционный проспект, улицы Карла Маркса, Советская, Февральская, ряд других, а также участки автодорог в микрорайонах Лаговский и Стрелковский. Общая площадь запланированного частично-текущего ремонта дорожного полотна в округе составит около 37 тысяч квадратных метров, протяженностью более 470 километров. Общая стоимость работ более 21,5 миллионов рублей.

Помимо этого, подрядные организации приступили к ремонту во дворах. На сегодняшний день завершен капитальный ремонт дворовой территории на улице Плещеевской, 56. А на текущей неделе планируется завершить ремонт двора с уширением парковочного пространства, заменой бортового камня и асфальтобетонного полотна на Пахринском проезде, 12.