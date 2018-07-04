РИАМО - 4 июл. В подмосковном Ногинске не работают над созданием комфортной городской среды и внедрением раздельного сбора мусора, капремонт жилых домов в городе проводят с нарушениями, сообщила в среду председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Юлия Белехова.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с активистами Богородского городского округа осмотрел Ногинск и провел совещание с главой и администрацией, в ходе которого раскритиковал работу местных властей.

«Мы посмотрели площадки, которые были сделаны три года назад, то, что сделано сегодня и оставляет желать лучшего, к сожалению. О комфортной городской среде вообще говорить не приходится, стоят бункеры для ТБО, хотя Богородский городской округ заявлен под раздельный сбор мусора. <...> Ремонт подъездов за полгода проведен только на 10%, в большинстве случаев некачественно, и мы смотрим адреса, где муниципалитет отметил как сделанные, а на самом деле нет», - сказала Белехова.

Она отметила, что местные власти проводят благоустройство частично и несистемно.

«У фонтана на центральной площади отваливается плитка», - добавила Белехова.

После встречи с губернатором глава Богородского городского округа Игорь Красавин написал заявление о сложении полномочий, исполнять обязанности главы будет глава Старой Купавны Игорь Сухин.

Во время совещания Красавин пояснил, что проблемы с благоустройством связаны с недоработками управляющих организаций, команда администрации работает в меру своих сил.

Богородский округ расположен на востоке Подмосковья в 50 километрах от Москвы. В муниципалитете проживают 213,4 тысячи человек. Округ был сформирован 23 мая 2018 года.

В сфере ЖКХ Богородского округа в 2018 году наблюдается ряд проблем. Так, ежегодно из-за задолженности за газ в деревне Щемилово отсутствует горячее водоснабжение в многоквартирных домах. При этом задолженность населения отсутствует. Кроме того, ежегодно отмечается неготовность котельной АО «22 БРТРЗ» к отопительному периоду и несвоевременный пуск в работу к началу отопительного периода.

В округе также утверждена дорожная карта по строительству двух блочно-модульных котельных со сроком ввода в 2018 году. Имеется риск несвоевременного ввода в эксплуатацию к началу отопительного периода из-за длительности передачи земельных участков от Минобороны России.

Как отмечается в материалах пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в округе также наблюдаются хаотичная смена управляющих компаний, проблемы с выполнением плана по ремонту подъездов, срывы вывоза мусора с контейнерных площадок, низкий процент заключения договоров на вывоз мусора в частном секторе, проблемы с состоянием детских игровых площадок и другие.