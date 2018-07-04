РИАМО – 4 июл. Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет России на текущий год, которые предусматривают его профицит в 0,5% ВВП, передает Федеральное агентство новостей.

«Закон предусматривает увеличение дохода бюджета в нынешнем году на 1,815 триллиона рублей – до 17,073 триллиона рублей. Отмечается, что дефицит бюджета (1,3% ВВП) сменится профицитом (0,5% ВВП)», – сообщается на сайте Кремля.

Намеченная ранее доля ВВП увеличивается с 97,462 триллиона рублей до 98,234 триллиона рублей, а уровень годовой инфляции сократится с 4% до 2,8%.

Также в материале сообщается, что верхний предел внутреннего государственного долга сокращается с 10,5 триллионов до 10,28 триллиона рублей, а внешнего – с 71,6 миллиарда долларов до 61,9 миллиарда долларов.

Ранее ФАН сообщал, что глава Минфина России Антон Силуанов не исключал, что профицит бюджета страны в этом году может быть выше 0,5% ВВП.