РИАМО - 4 июл. На территории Москвы планируют создать несколько избирательных участков Московской области для выборов губернатора Подмосковья, сообщила журналистам в среду председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

В среду в доме правительства Московской области Мосгоризбирком подписал соглашение о создании избирательных участков с Московской, Тульской и Калужской областями. Со стороны Мособлизбиркома соглашение подписывала Хаймурзина. Подпись со стороны городской избирательной комиссии Москвы поставил ее председатель Валентин Горбунов.

«Что касается участков Московской области в Москве, то их не так много. У нас есть места временного пребывания жителей, которые находятся в Москве по разным обстоятельствам, например, два наших медучреждения - МОНИКИ, МОНИИАГ, областной государственный университет, который тоже находится в Москве, там есть общежитие. Мы будем детально этот вопрос прорабатывать и создавать временные участки там», - сказала Хаймурзина.

По ее словам, в свою очередь на территории Подмосковья могут создать порядка 160 избирательных участков к выборам мэра Москвы.

«Сейчас планируется создать порядка 160 избирательных участков на территории Подмосковья. Но мы над этим еще работаем», - сказала Хаймурзина.

Как в свою очередь уточнил Горбунов, всего в соседних с Москвой субъектах РФ к выборам мэра создадут порядка 200 избирательных участков.

«Это новый этап по реализации инициативы, новой программы, которая проводится по инициативе ЦИК, Москвы, наших коллег из Московской и Тульской областей по созданию максимально удобных условий для москвичей, которые в день выборов будут находиться на отдыхе или на работе в соседних областях. Порядка 200 избирательных участков планируется открыть с учетом той огромной работы, которая проведена совместно с Московской областью», - сказал Горбунов.

Выборы губернатора Московской области и мэра Москвы состоятся 9 сентября 2018 года.