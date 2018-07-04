РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июл. Двое неизвестных в масках ограбили ломбард на улице Фадеева в Балашихе, сообщил «РИАМО в Балашихе» очевидец случившегося.

По его словам, инцидент произошел 3 июня в полдень.

«Совершенно случайно оказался рядом. Просто увидел, что два человека в масках выбежали из ломбарда. Сначала даже не понял, что происходит. Трудно было сразу понять, что это реальное ограбление», – говорит очевидец.

Побег воров заснял другой прохожий, он же выложил видео в сеть, где его активно обсуждают жители Балашихи.

На данный момент руководство ломбарда отказывается комментировать случившееся.