РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В подмосковном Подольске на улице Курчатова восстановили обочины по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал «Добродел» жалобу на неукрепленные обочины на улице Курчатова и попросил это исправить.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Работы по восстановлению обочин были выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Он отметил, что в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, жители смогут выбрать на портале «Добродел».