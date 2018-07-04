РИАМО – 4 июл. Полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего вывеску с фасада здания Главного следственного управления СК РФ по Московской области в центре столицы, сообщает ТАСС.
«Неизвестный в ночь на 2 июля совершил кражу вывески с фасада здания Главного следственного управления СК по Московской области по адресу: улица Рождественка, дом 27», – сказал собеседник агентства.
Ведется розыск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело о мелкой краже, ущерб составил 13 тысяч рублей.
После кражи в социальных сетях стали распространять фотографии с украденной вывеской, на фоне которой, в частности, фотографировались иностранные болельщики чемпионата мира по футболу.
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