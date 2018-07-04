РИАМО - 4 июл. Свыше 30 торговых точек в столичном Измайловском парке культуры и отдыха планируется реализовать на аукционах Единой торговой площадки Москвы до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

По словам руководителя департамента Геннадия Дегтева, возможность открыть торговую точку в Измайловском парке заинтересовала большое количество предпринимателей.

«Один из самых высоких показателей конкуренции на аукционах за право размещения НТО наблюдается в Измайловском парке культуры и отдыха – в среднем на лот претендуют по четыре участника, а итоговая цена увеличивается в четыре раза. Всего 21 договор заключен по итогам торгов с начала 2018 года», – отметил Дегтев.

В настоящее время на приеме заявок находятся девять лотов, все со специализацией «общественное питание». Площадь нестационарных торговых объектов составляет от 24 до 120 квадратных метров. К выставлению на аукционы готовится документация еще по 23 торговым точкам.

По условиям сделки, победитель аукциона получает возможность организации торговли в парке сроком на 5 лет.

«В Измайловском парке сформирована насыщенная культурно-развлекательная программа для людей всех возрастов. Задействовано максимальное количество спортивных объектов, есть лодочная станция и небольшой парк развлечений. Все это формирует хороший пешеходный трафик. Так, более 7 миллионов человек посетили Измайловский парк в 2017 году», – отметила начальник отдела маркетинга и связей с общественностью ГАУК «Измайловский ПКиО» Кристина Меркулова.