РИАМО - 4 июл. В московском районе Северное Бутово на территории парка в пойме реки Битца стартовали работы по комплексному благоустройству и озеленению на общей площади 14,7 гектара, сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Территория парка имеет природную уникальность: выраженный рельеф, пруды, пейзажная береговая линия. Проект благоустройства эти достоинства подчеркивает. Здесь будут созданы разнообразные функциональные зоны для посетителей всех возрастов», - сказал Бирюков.

Он добавил, что для любителей отдыха у воды обустроят деревянные настилы и ступенчатые спуски к прудам. Для тех, кто предпочитает пешие прогулки, обустроят сеть дорожек. Также организуют велопешеходную дорожку, разделенную разметкой на велосипедную и пешеходную зоны с предупреждающими знаками.

«Для желающих заниматься спортом на открытом воздухе парк поделят на три зоны активности. Первая зона включает в себя футбольное поле и беговую дорожку. Вторая - воркаут и многофункциональную спортивную площадку для игры в стритбол, волейбол, пинг-понг. Третья - шахматные столы и тренажеры для посетителей старшего возраста», - отметил заммэра.

По его словам, в парке будет удобно погулять как с малышами в коляске, так и с детьми постарше. Для них оборудуют детские площадки. Согласно проекту, площадок три и рассчитаны они на детей разного возраста. Для владельцев собак в парке обустроят просторную площадку для выгула площадью более 400 квадратных метров.

«Для проведения праздничных мероприятий на естественном склоне появится сцена с амфитеатром, выложенным габионом - ландшафтной конструкцией из камня. На территории всего парка дополнительно высадят различные виды деревьев и кустарников. Также здесь разобьют цветники из красивоцветущих многолетников и обустроят газоны. По всей территории установят скамейки, урны и фонари», - добавил Бирюков.

Основные работы завершат в августе этого года. Высадку деревьев и кустарников, а также пуско-наладочные мероприятия выполнят в осенний период, заключил заммэра.