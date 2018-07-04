РИАМО – 4 июл. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию иностранных аналитиков о том, что Россию ждет новый глобальный финансовый кризис, сравнимый с тем, что был в 1998 году, передает в среду Федеральное агентство новостей.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало исследование аналитиков Bank of America, в котором говорится о возможном повторении мирового кризиса 1998 года, во время которого Россия, в частности, объявляла дефолт. Эксперты отмечают, что о таких рисках говорят тенденции на мировых рынках, схожие с теми, которые наблюдались в конце 1990-х годов.

«Я не знаю, чем они руководствуются. Не стал бы вступать в дискуссию», – ответил пресс-секретарь.

При этом Песков на вопрос журналиста, будет ли в стране все хорошо, ответил: «Наверняка».