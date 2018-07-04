РИАМО - 4 июл. В Воскресенском районе полицейские во время пожара спасли женщину и эвакуировали 40 жильцов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

В дежурную часть поступило сообщение о возгорании дома на улице Рабочая. Первыми на место пожара прибыли участковые уполномоченные полиции Андрей Черемшанцев и Евгений Рассохин. К приезду стражей порядка возгорание одной из квартир на восьмом этаже уже создавало угрозу жизни и здоровью жителей подъезда.

«Участковые предупредили граждан, которые находились в тот момент на улице, о том, что не следует заходить внутрь и пользоваться лифтом, затем начали производить эвакуацию граждан из других квартир. На седьмом этаже полицейские услышали крики женщины, которая просила помочь ей выбраться из лифта. Дом обесточился, и лифт остановился между седьмым и восьмым этажами», - говорится в сообщении.

Оперативно оценив обстановку, сотрудники полиции стали открывать двери вручную. Двери шахты лифта легко открыли, но двери кабины открыть не удалось. Было принято решение – Черемшанцев остается с потерпевшей, а Рассохин спускается вниз за дополнительной помощью.

Участковый вернулся с представителями МЧС, которые при помощи специального оборудования сделали отверстие в дверях кабины лифта. Через него сотрудники полиции помогли потерпевшей благополучно выбраться и передали ее сотрудникам скорой помощи.

Полицейскими было эвакуировано 40 человек вместе с детьми. Прибывшими сотрудниками специализированных служб пожар был ликвидирован. Полицейские осуществляли охрану общественного порядка до окончания тушения пожара.