РИАМО (КОРОЛЕВ) – 4 июл. Наземный переход на станции «Подлипки Дачные» в Королеве могут закрыть из соображений безопасности, транспортная прокуратура выдала соответствующее предписание, однако местные власти считают, что переход нужно сохранить и привести в порядок, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик в своем аккаунте в Instagram.

В среду Копцик провел рабочую встречу с представителями Московско-Ярославской транспортной прокуратуры и ОАО «РЖД», на которой участники обсудили демонтаж наземного пешеходного перехода у станции «Подлипки Дачные», который должен быть проведен по предписанию прокуратуры с 5 июля.

«Переход в данном месте существует уже много лет, им ежедневно пользуются тысячи жителей. Демонтаж перехода не только не решит вопросы безопасности, но и вызовет недовольство горожан. Мы поддерживаем мнение жителей и считаем, что переход нужно не закрыть, а привести в порядок. На сегодняшнем совещании был поставлен именно этот вопрос, а также проблема несоответствия нормам подземного перехода», - написал Копцик.

В результате переговоров прокуратура согласилась продлить срок рассмотрения вопроса по закрытию перехода, в ближайшие дни обсуждение будет продолжено также с участием прокуратуры и представителей РЖД.