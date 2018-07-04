РИАМО - 4 июл. Смертность от болезней органов дыхания в Подмосковье снизилась на 38% в январе-мае 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Согласно данным Росстата, смертность от заболеваний органов дыхания в Московской области снизилась на 38,1% по итогам первых 5 месяцев 2018 года. Всего за это время от болезней дыхательной системы умерло на 636 человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года», – сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Он также отметил, что по данному показателю Подмосковье занимает второе место в Центральном федеральном округе.

«В Московской области зафиксирован хороший показатель выявляемости заболеваний органов дыхания. Например, за январь-май только в ходе диспансеризации у жителей региона было обнаружено 2,7 тысячи случаев болезней дыхательной системы», – отметил Марков.

Министр добавил, что хорошим подспорьем для предотвращения заболеваний служит профилактика: ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек и отсутствие переохлаждений.

Также, по его словам, при ухудшении самочувствия важно вовремя обращаться к медицинским специалистам, а не заниматься самолечением.