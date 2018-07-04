РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. Благоустройство проспекта Победы в городском округе Люберцы планируют провести до ноября 2018 года, его проект вынесут на обсуждение с жителями, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Александр Маркин.

«Проспект Победы в любом случае в 2018 году будет благоустроен. К ноябрю этого года проспект Победы должен быть сделан от кольца до Некрасовки, остальное – в сторону Комсомольского проспекта – в 2019 году. После утверждения проекта главой, он будет вынесен на обсуждения с жителями. Определим удобное время для встречи, чтобы пришло максимальное количество человек», – сказал Маркин.

Он уточнил, что планируется обустроить пешеходную зону, ее ширина составит 3,5 метра. На ней будут установлены скамейки в полукруглых выступах. На данном пешеходном участке будет выложена плитка.

«Когда мы встречались с жителями 3 мая (2018 года – ред.) на проспекте Победы, они попросили убрать парковку с проспекта Победы. Парковочных карманов на проспекте Победы не будет. Чтобы предотвратить заезд на газоны, установят второй бордюр на высоте порядка 30-40 сантиметров вдоль существующего. Машина не переедет его. Газон будет восстановлен, деревья дополнительно высажены», – уточнил Маркин.

По его словам, у пешеходного перехода, расположенного возле кольца, будет сделана площадка. Здесь также высадят растения и установят скамейки.

«На центральном круге на кольце не будет установлен, как планировалось раньше, арт-объекта «Звезда», там будет флаговая конструкция. Решение было изменено в связи с тем, что под кольцом проходит множество коммуникаций», – добавил Маркин.