РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. В центральном парке культуры и отдыха Люберец 5 июля начнут работать аттракционы для всей семьи, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Более 10 разных аттракционов начнут работать в центральном парке в Люберцах. 5 июля в 11:00 состоится торжественное открытие семейного парка аттракционов», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что для тех, кто придет на торжественное открытие, катание на аттракционах будет бесплатным.

«Организаторы для детей и взрослых подготовили игровую и анимационную программу с подарками», – добавил Ружицкий.