РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 июл. С начала чемпионата мира по футболу в городскую больницу №1 Красногорска за медицинской помощью обратились 10 иностранных болельщиков, сообщила «РИАМО в Красногорске» заведующая организационно-методическим отделом больницы Татьяна Чернявская.

Больница №1 Красногорска стала одним из четырех медицинских учреждений Московской области, готовых оказывать медпомощь членам команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года и одной из 20, куда могут обратиться иностранные болельщики.

«За время чемпионата мира по футболу в нашу больницу обратились 10 граждан Бельгии, Франции и Нидерландов – болельщики чемпионата мира по футболу. В основном им требовались обследования на компьютерном и магнитно-резонансном томографах, анализы. Все остались довольны оказанной помощью», – сказала Чернявская.

Она уточнила, что преодолеть языковой барьер сотрудникам и пациентам помогают волонтеры, которые при необходимости по телефону выступают в качестве переводчиков.