РИАМО - 4 июл. Для развития Богородского городского округа необходима системная мотивированная работа слаженной команды, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Игорь Сухин.

Глава Богородского округа Игорь Красавин после встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым написал заявление о сложении полномочий, исполнять обязанности будет глава Старой Купавны Сухин.

«Нужна системная работа. Все вопросы решаемы, независимо от полномочий, у нас организована связь с жителями, они мне круглосуточно звонят. Беспрецедентная помощь правительства и губернатора по финансам. Зачастую почему есть проблемы на других территориях - они не умеют взять эти деньги. Ведь есть программы на все случаи жизни, 12 только по дорогам, и по дворам, и парковки, но нужно сделать проект, пройти экспертизу, получить разрешение на строительство. И сколько всего можно сделать. Помощь беспрецедентная», - сказал Сухин журналистам.

Он отметил, что в Старой Купавне выстроена работа с управляющими организациями, проблем с благоустройством нет, трава окошена, ведется ремонт дорог, дворов, частного сектора.

«Нужен подбор команды, организация команды на конкретный результат, и все будет нормально. И в Ногинске, и в городском округе работу можно наладить, я убежден, что она будет налажена», - заключил Сухин.

Ранее Воробьев раскритиковал работу властей Богородского городского округа после объезда города и общения с активистами.

Богородский округ расположен на востоке Подмосковья в 50 километрах от Москвы. В муниципалитете проживают 213,4 тысячи человек. Округ был сформирован 23 мая 2018 года.

В сфере ЖКХ Богородского округа в 2018 году наблюдается ряд проблем. Так, ежегодно из-за задолженности за газ в деревне Щемилово отсутствует горячее водоснабжение в МКД. При этом задолженность населения отсутствует. Кроме того, ежегодно отмечается неготовность котельной АО «22 БРТРЗ» к отопительному периоду и несвоевременный пуск в работу к началу отопительного периода.

В округе также утверждена дорожная карта по строительству двух блочно-модульных котельных со сроком ввода котельных в 2018 году. Имеется риск несвоевременного ввода в эксплуатацию к началу отопительного периода из-за длительности передачи земельных участков от Минобороны России.

Как дополнительно отмечается в материалах пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в округе также наблюдаются хаотичная смена управляющих компаний, проблемы с выполнением плана по ремонту подъездов, срывы вывоза мусора с контейнерных площадок, низкий процент заключения договоров на вывоз мусора в частном секторе, проблемы с состоянием детских игровых площадок и другие.