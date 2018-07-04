РИАМО – 4 июл. Глава Ростуризма Олег Сафонов пояснил, что приостановка деятельности некоторых туроператоров в России связана с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры в стране, передает в среду Газета.ru.

«Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристском рынке, связано с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений», – сказал Сафонов.

Он подчеркнул, что системного кризиса на российском туристическом рынке нет.

На данный момент в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма. В ведомстве отметили, что уровень финансовой защищенности потребителей туристских услуг в России высокий.

Ранее генеральный директор компании «Натали Турс» Владимир Воробьев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что туроператор аннулирует все забронированные и оплаченные туры в связи с финансовыми проблемами.