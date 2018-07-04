РИАМО - 4 июл. Мосгоризбирком подписал соглашение о создании избирательных участков с избирательными комиссиями Московской, Калужской и Тульской областей, передает корреспондент РИАМО.

Со стороны Мособлизбиркома соглашение подписывала председатель комиссии Эльмира Хаймурзина. Подпись со стороны городской избирательной комиссии Москвы поставил ее председатель Валентин Горбунов.

«Мы сегодня пишем новую необычную страницу, которая связана с выборами в современной России, сегодня ЦИК принял решение и внес изменения в порядок подачи заявлений для включения в список избирателей для голосования по месту фактического нахождения, каждый из нас столкнулся с тем, что на территории Московской области много СНТ, где проживают люди, имеющие прописку в других субъектах РФ. И эти люди имеют потребность реализовать свое активное избирательное право», — сказала Хаймурзина.

Она добавила, что соглашение посвящено взаимодействию в такой инновационной работе — по созданию участков на выборах мэра за пределами Москвы.

Как уточняется в пояснительном материале, соглашение предусматривает сотрудничество между комиссиями в рамках единого дня голосования 9 сентября 2018 года. На территории Московской области будет расположено более 170 загородных избирательных участков для выборов мэра Москвы.

Ранее Мосгордума приняла поправки к Избирательному кодексу города. Согласно поправкам, москвичи смогут проголосовать на выборах мэра за пределами города, в первую очередь в Подмосковье. Конкретные места для организации «дачных» избирательных участков определят с участием самих садоводов.

Московская городская избирательная комиссия также создала рабочую группу по вопросам образования участков для голосования на сентябрьских выборах мэра столицы за пределами города.