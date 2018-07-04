РИАМО - 4 июл. Московский парк «Зарядье» вошел в тройку финалистов ежегодного международного конкурса Surface Travel Awards, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, эта премия призвана найти лучшие новые объекты с точки зрения архитектуры и дизайна.

«Радостно видеть, что «Зарядье» продолжает обрастать наградами и номинациями, в том числе международными. Признание парка на мировом уровне точно дает понять, что вся огромная работа была проделана не зря», – отметил Кузнецов.

«Зарядье» вошло в список финалистов номинации «Парки и общественные пространства». Помимо него, в шорт-лист вошли парк CPH-Ø1 в Копенгагене и Oxygen Park в Дохе.

Surface Travel Awards ежегодно отмечает места, продукты и людей, которые создают возможности и цели для путешествий. Среди номинаций – развитые типы отелей, парки, рестораны, аэропорты. Также жюри выбирает лучших архитекторов и дизайнеров, которые «вдохновляют, придают сил и соединяют весь мир».

Парк «Зарядье» открыли в День города 9 сентября 2017 года. Он стал первым новым парком в границах Бульварного кольца за последние 200 лет. Это уникальный парковый комплекс, построенный в рекордно короткие сроки.