РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска в среду в отделение полиции поступила девушка, которая ничего не помнит, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник правоохранительных органов.

По словам одной из жительниц горокруга, девушке на вид не более 30 лет. Она бродила по поселку Дубровицы, после чего была доставлена в отделение полиции.

«Сегодня (4 июля - ред.) в отделение полиции в поселке Дубровицы Подольска поступила девушка с потерей памяти. Мы вызвали скорую помощь, ее госпитализировали в соответствующее медучреждение», - сказал сотрудник.

В скорой помощи подтвердили, что девушку из отделения полиции забрали в психиатрическую больницу №17 поселка Курилово.

С медучреждением родственники девушки могут связаться по телефону: 8(4967)54-51-41, а с отделением полиции по номеру: 8(496)765-11-67.