РИАМО - 4 июл. В четверг, 5 июля, в 15:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему «Подведение итогов областного конкурса граффити».

В пресс-конференции примут участие:

- министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева;

- российский футболист Александр Ширко;

- эксперт в области градостроительства и формирования стратегий развития городов и агломераций Илья Заливухин;

- член Общественной палаты Московской области, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева;

- художник, дизайнер и организатор проекта Park11 Art Wall Евгений Ches, а также победители областного конкурса граффити-2018.

Участники пресс-конференции подведут итоги конкурса, который в этом году проводился по двум темам – чемпионат мира по футболу в России и здоровый образ жизни, а также ответят на вопросы журналистов и наградят победителей.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская», м. «Хорошевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: ma.dmitrieva@riamo.ru.