РИАМО - 4 июл. Пожарно-спасательная служба Москвы подвела итоги деятельности за первый летний месяц, было совершено порядка 3 тысяч выездов на пожары, ДТП и чрезвычайные ситуации, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы столичного департамента гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«В июне 2018 года пожарно-спасательные подразделения ГКУ «Пожарно-спасательный центр» осуществили 2949 выездов: на пожары и загорания – 945 выездов, на происшествия – 2004, из них на ликвидацию последствий ДТП – 101 выезд. В течении месяца спасено 17 человек, из них восемь человек на пожарах и девять на происшествиях», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (ГКУ «МГПСС») спасли из воды 45 потерпевших. Среднестатистические показатели оперативного реагирования на происшествия на водных объектах при спасении не превысили допустимых шести минут.

«Кроме того, специалисты МГПСС провели пять аварийно-спасательных работ: две буксировки маломерных судов, потерявших ход, подъем автомобиля, съехавшего в пруд, поиск вещественных доказательств по заявке СК РФ, а также спасение утиного семейства», – отметил сотрудник пресс-службы.

Он добавил, что экипажи санитарных вертолетов ГКУ «Московский авиационный центр» в июне осуществили 398 вылетов и госпитализировали в медицинские учреждения города 59 человек. Пожарный вертолет принимал участие в тушении двух пожаров: полигоне бытовых отходов Московской области вблизи города Голицыно и на складе, расположенном на Южнопортовой улице.