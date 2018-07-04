РИАМО – 4 июл. Фан-зону для просмотра матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии планируют организовать 7 июля около стадиона «Спартак» в Москве, передает ТАСС.

Накануне на стадионе «Спартак» завершился матч 1/8 финала между сборными Англии и Колумбии, который стал последним на этой арене, проводившимся в рамках чемпионата мира по футболу FIFA. Сборная Англии победила колумбийцев в серии пенальти со счетом 4:3, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

«Пока до сих пор не принято решение, когда стадион будет передан от FIFA к нам. Знаю, что сейчас принято решение о том, что 7 июля вокруг стадиона будет фан-зона в день матча с хорватами. Боятся, что не хватит мест для просмотра этой игры (в официальной фан-зоне на Воробьевых горах - ред.). Если фан-зона будет, то это значит, что режим управления FIFA ареной будет снят и дальше стадион будет нашим», – говорится в сообщении.

Стадион «Открытие-Арена» вместимостью 45 тысяч зрителей во время проведения мундиаля носит название «Спартак». Стадион был открыт в 2014 году, на его фасаде расположен экран.

Официальной фан-зоной FIFA является площадка на Воробьевых горах, расположенная рядом со зданием МГУ. Эта фан-зона предполагает комфортное размещение 25 тысяч человек. Тем не менее, площадка уже не раз была перегружена, и власти Москвы рекомендовали болельщикам найти другие места для просмотра игр ЧМ.

Четвертьфинальный матч Россия – Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи в 21:00 по московскому времени.