РИАМО – 4 июл. Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет зачет сроков предварительного заключения в России на общий срок наказания, сообщает Газета.ru.

«Согласно закону, теперь каждый день, который осужденный провел в СИЗО, будет засчитываться за полтора дня в исправительном учреждении. В случае, если осужденного отправят в колонию-поселение, то каждый день в следственном изоляторе будет приравнен к двум дням лишения свободы», – говорится в сообщении.

Также срок нахождения в следственном изоляторе будет учитываться в случае наложения других видов наказания. В частности, один день в СИЗО засчитают за два дня принудительных работ, ограничения свободы или ареста, а также полутора дням в дисциплинарном батальоне, к трем дням исправительных работ и ограничения по военной службе или восьми часам обязательных работ.

Льготный зачет сроков не распространяется на осужденных за совершение нескольких видов особо тяжких преступлений, отмечается в материале.