РИАМО - 4 июл. В ходе работ в рамках благоустройства территории Новослободского парка в траншее под кабель освещения археологи нашли фрагмент вертикального надгробия конца XIX – начала XX века, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Территория Новослободского парка (бывший Скорбященский женский монастырь) находится под государственной охраной в качестве выявленного объекта культурного наследия. Все земляные работы в рамках благоустройства территории парка ведутся под наблюдением археологов.

«Наконец сделана первая крупная находка – большой мраморный крест (1,5 метра на 60 сантиметров), свидетельствующий о кладбище, которое находилось здесь до сноса монастыря в ХХ веке. Предполагаем, что он мог принадлежать кому-то из представителей знатных московских фамилий. Во-первых, потому что здесь были захоронения семьи адвоката Плевако, фабрикантов Красильщиковых. А, во-вторых, белый мрамор – крайне дорогой материал, который был доступен только очень состоятельным горожанам», – сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Руководитель ведомства рассказал, что до наших дней также сохранились подвальные сооружения со сводами, принадлежавшие храму Трех Вселенских Святителей, который был возведен по проекту архитектора Петра Виноградова.

«Перед археологами сейчас стоит важная и очень интересная задача проработки всех возможных решений бережного раскрытия и дальнейшей музеефикации этого объекта», – пояснил Емельянов.

На территории Новослободского парка в конце XVIII века находилось владение вдовы действительного статского советника Надежды Шепелевой. После ее смерти владельцем стал князь Сергей Владимирович Голицын. Скорбященский монастырь был основан княжной Александрой Владимировной Голицыной на месте владения, где в половине XIX века обустроили приют для иногородних монахинь-сборщиц.

Храм освятили в 1891 году в честь Тихвинской иконы Божией Матери, а в 1900 году освящен храм архангела Рафаила (в память инокини Рафаилы – в миру купчихи Акилины Алексеевны Смирновой). В 1908–1910 года был сооружен храм в честь Трех Святителей. Кладбище на территории Скорбященского монастыря открыли в 1894 году. Все монастырские постройки, включая ограду, за исключением главного храма, были снесены в ХХ веке.