РИАМО - 4 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев раскритиковал работу главы и администрации Богородского городского округа после объезда города и общения с активистами.

В среду глава региона вместе с активистами Богородского городского округа осмотрел Ногинск и провел совещание с главой и администрацией.

«В конце прошлого года звучали часто высказывания, что Ногинский тогда район по большинству позиций находится в «красной» зоне. Мы выделяем достаточно ресурсов, чтобы люди замечали преобразования. Но, к сожалению, Игорь Петрович (Красавин, глава городского округа - ред.), за это время город приходит в упадок. Мы проехали по дворам, посмотрели детские площадки, контейнерные площадки», - сказал Воробьев.

Он отметил, что на его имя и портал «Добродел» с 1 января пришло более 1,6 тысячи обращений от жителей Богородского округа о том, что есть проблемы на центральной площади - недостаточно работает фонтан, трава не окашивается, деревья не подстригаются, кинотеатр так и не начал работать. Большое число обращений касается несвоевременного вывоза мусора, а также ям во дворах.

«По большинству показателей вы, Игорь Петрович, так и остались в «красной» зоне», - заключил Воробьев.

Как отметила начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева, Богородский городской округ в течение полугода находится в «красной» зоне в рейтинге ведомства.

«На сегодняшний день на протяжении полугода Богородский округ в рейтинге Госадмтехнадзора находится в «красной» зоне. Огромное количество жалоб - более 3 тысяч - проблемы мусора, свалок, контейнерные площадки. Ликвидация всех этих последствий тормозит. Много вопросов по детским площадкам, здесь менее 50% новых детских площадок. Я должна отметить, что покос травы, уборка придорожной полосы, опиловка деревьев - это третий ряд проблем, на которые жалуются люди», — подчеркнула Витушева в ходе заседания.

Она добавила, что ответственные сотрудники недостаточно реагируют на эти проблемы.

Витушева также отметила, что другой проблемой городского округа является слабая работа с СНТ.

Красавин после встречи с губернатором написал заявление о сложении полномочий, исполнять обязанности будет глава Старой Купавны Игорь Сухин.

Богородский округ расположен на востоке Подмосковья в 50 километрах от Москвы. В муниципалитете проживают 213,4 тысячи человек. Округ был сформирован 23 мая 2018 года.

В сфере ЖКХ Богородского округа в 2018 году наблюдается ряд проблем. Так, ежегодно из-за задолженности за газ в деревне Щемилово отсутствует горячее водоснабжение в МКД. При этом задолженность населения отсутствует. Кроме того, ежегодно отмечается неготовность котельной АО «22 БРТРЗ» к отопительному периоду и несвоевременный пуск в работу к началу отопительного периода.

В округе также утверждена дорожная карта по строительству двух блочно-модульных котельных со сроком ввода котельных в 2018 году. Имеется риск несвоевременного ввода в эксплуатацию к началу отопительного периода из-за длительности передачи земельных участков от Минобороны России.

Как дополнительно отмечается в материалах пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в округе также наблюдается хаотичная смена управляющих компаний, проблемы с выполнением плана по ремонту подъездов, срывы вывоза мусора с контейнерных площадок, низкий процент заключения договоров на вывоз мусора в частном секторе, проблемы с состоянием детских игровых площадок и другие.

Что касается производства, то на территории округа функционируют 51 крупное и среднее предприятие (обрабатывающее производство), 3442 субъекта малого и среднего предпринимательства и 4918 индивидуальных предпринимателей. В 2017 году в муниципалитете создали 3622 рабочих места.

Как уточняется в материалах пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в Богородском округе действуют такие предприятия, как АО «Завод «Энергокабель», ООО «Живые диваны», ООО «Рото Франк», ОАО «Ногинский хлебокомбинат», АО «Русское море», ООО «М-Пластика», ООО «Хюбнер», ООО «Албеа РУС», ООО «Поликом», ОАО «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт электроугольных изделий» и многие другие.

Предприятия производят готовые лекарственные средства, пищевые продукты, электрооборудование, электронное и оптическое оборудование, газобетон, резиновые и пластмассовые изделия, лакокрасочную продукцию, парфюмерные и косметические средства, строительные металлические конструкции, битуминозные смеси, керамическую плитку, сухие строительные смеси, изделия из пластмасс, санитарные керамические, спецодежду, чулочно-носочные изделия.

В 2017 году в муниципалитете реализовали 59 инвестиционных проектов, находящихся в системе ЕАС ПИП с общей суммой 13,7 миллиарда рублей. Было зарегистрировано 175 новых предприятий в сфере производства и услуг. В прошлом году в муниципальном образовании ввели в эксплуатацию завод по производству застежек-молний ООО «УКК», мебельный гипермаркет «РАУМ», второй этап производственно-складского комплекса ЗАО «Агрокомплекс Ногинский» и другие крупные объекты. В Богородском округе действуют два многофункциональных парка «Бориловский» и «Успенский», производственно-складской комплекс «Атлант-Парк».