РИАМО – 4 июл. Во Владикавказе скоропостижно скончался 34-летний участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов, сообщает в среду Газета.ru.

О смерти Алборова написал в Facebook директор театра КВН Сослан Плиев. Он подчеркнул, что подробности кончины артиста ему неизвестны.

«Знаю только, что когда уходят молодые, талантливые люди, это боль, которая будет всегда. На том свете уже много людей из КВНа...» — написал Плиев.

Сборная Северной Осетии-Алании «Пирамида» выступала в Высшей лиге КВН с 2006 по 2008 год. Команда участвовала в фестивале КВН в Юрмале в 2009 году и Летнем кубке КВН в 2010 году.