РИАМО - 4 июл. Для движения автотранспорта закрыт участок Проектируемого проезда до проспекта Мира из-за строительных работ, ограничение будет действовать до 31 октября, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса столицы.

«Перекрытие в связи с проведением строительных работ. Участок: Проектируемый проезд №1214 на участке от дома 202 до дома 220Б, строение 1 по проспекту Мира. Период: с 1 июля по 31 октября круглосуточно», – говорится в сообщении.

На указанном участке будет действовать полное перекрытие.