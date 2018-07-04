РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. Госжилинспекция Московской области потребовала привести в порядок внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) в четырех домах Люберец, управляющие компании, обслуживающие эти дома, заплатили почти 300 тысяч рублей штрафов за нарушения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управляющие организации городского округа Люберцы исполнили требования Госжилинспекции о приведении в порядок внутридомового газового оборудования в четырех многоквартирных домах. Предписания в полном объеме исполнили АО «Комбинат ЖКХ и благоустройства поселка Красково», а также товарищество собственников жилья «Малахит». Обе УК заплатили штрафы почти 300 тысяч рублей», - сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Он уточнил, что ТСЖ «Малахит» допустило нарушение в покраске наружного газопровода дома №4 по улице Кирова в поселке Малаховка. Госжилинспекция предписала устранить нарушение в течение полутора месяцев. За нарушение правил безопасного использования и содержания внутридомового газового оборудования на «Малахит» был наложен административный штраф в размере 40 тысяч рублей. Предписание было исполнено в срок.

«Управляющей компании «Комбинат ЖКХ и благоустройства поселка Красково» пришлось в течение двух месяцев привести в порядок ВДГО 3 многоквартирных домов - №№13 и 21 в поселке КСЗ, а также дома №5А на улице Федянина. Здесь отслоившаяся краска на газовых трубах обошлась УК и ее должностным лицам в 6 штрафов на общую сумму 255 тысяч рублей», - пояснил Соков.

Он подчеркнул, что эксплуатация газового оборудования требует особых мер безопасности. И ответственность за нарушение этих требований с 2017 года стала гораздо серьезнее, суммы штрафов кратно увеличились.

«Управляющая компания должна активно взаимодействовать со специализированными организациями при проведении технического обслуживания ВДГО. Кроме того, необходимо регулярно красить трубы, чтобы защищать их от коррозии, проверять работоспособность вентканалов, обследовать подвалы и технические этажи на загазованность», - добавил Соков.