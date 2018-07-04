РИАМО - 4 июл. Глава Богородского городского округа Игорь Красавин после встречи с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым написал заявление о сложении полномочий, исполнять обязанности будет глава Старой Купавны Игорь Сухин.

Красавин родился 25 декабря 1967 года. В 1992 году окончил Новосибирский институт советской кооперативной торговли, учетно-экономический факультет по специальности «экономист». Свой трудовой путь начинал рабочим в леспромхозе города Усть-Илимск Иркутской области. С 1993 по 1997 год возглавлял ООО «Бригантия».

С 1997 по 2006 год Красавин занимался предпринимательской деятельностью в подмосковном Электрогорске. В 2006-м жители Электрогорска избрали Красавина главой города.

В 2012 году окончил Государственный гуманитарный институт имени М.А. Шолохова по специальности «государственное и муниципальное управление».

На выборах в 2012 году жители вновь избрали Красавина главой Электрогорска. С 7 декабря 2016 года единогласным решением совета депутатов Ногинского района Красавин был выбран главой муниципалитета.

Богородский округ расположен на востоке Подмосковья в 50 километрах от Москвы. В муниципалитете проживают 213,4 тысячи человек. Округ был сформирован 23 мая 2018 года.

В сфере ЖКХ Богородского округа в 2018 году наблюдается ряд проблем. Так, ежегодно из-за задолженности за газ в деревне Щемилово отсутствует горячее водоснабжение в МКД. При этом задолженность населения отсутствует. Кроме того, ежегодно отмечается неготовность котельной АО «22 БРТРЗ» к отопительному периоду и несвоевременный пуск в работу к началу отопительного периода.

В округе также утверждена дорожная карта по строительству двух блочно-модульных котельных со сроком ввода котельных в 2018 году. Имеется риск несвоевременного ввода в эксплуатацию к началу отопительного периода из-за длительности передачи земельных участков от Минобороны России.

Как отмечается в материалах пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в округе также наблюдается хаотичная смена управляющих компаний, проблемы с выполнением плана по ремонту подъездов, срывы вывоза мусора с контейнерных площадок, низкий процент заключения договоров на вывоз мусора в частном секторе, проблемы с состоянием детских игровых площадок и другие.