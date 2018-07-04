РИАМО - 4 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев объехал в среду подмосковный Ногинск после получения более 1,6 тысячи жалоб от жителей Богородского городского округа на его почту, обращения касались несвоевременного вывоза мусора, ям во дворах и других проблем, передает корреспондент РИАМО.

В рабочей поездке главу региона сопровождала начальник областного Госадмтехнадзора Татьяна Витушева и председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домой Московской области Юлия Белехова, а также активисты.

«Сегодня мы работаем в Богородском городском округе. Не так давно мы провели определенные преобразования, связанные с тем, что городской округ сможет более оперативно решать проблемы людей, решать задачи, которые стоят перед администрацией, реализовывать большие программы по благоустройству. Где-то мы видим преобразования, где-то ситуация оставляет желать лучшего. На мою почту поступило более 1,6 тысячи жалоб с 1 января. Мы проехали по дворам, посмотрели детские площадки, контейнерные площадки», - сказал Воробьев.

Он отметил, что обращения от жителей Богородского округа касались несвоевременного вывоза мусора, ям во дворах, а также проблем на центральной площади, в том числе плохого состояния фонтана, нескошенной травы, неподстриженных деревьев, закрытого кинотеатра, также есть проблемы с незаконной торговлей

Глава Богородского округа Игорь Красавин после встречи с губернатором написал заявление о сложении полномочий. Исполнять обязанности будет глава Старой Купавны Игорь Сухин.

Богородский округ расположен на востоке Подмосковья в 50 километрах от Москвы. В муниципалитете проживают 213,4 тысячи человек. Округ был сформирован 23 мая 2018 года.

В сфере ЖКХ Богородского округа в 2018 году наблюдается ряд проблем. Так, ежегодно из-за задолженности за газ в деревне Щемилово отсутствует горячее водоснабжение в МКД. При этом задолженность населения отсутствует. Кроме того, ежегодно отмечается неготовность котельной АО «22 БРТРЗ» к отопительному периоду и несвоевременный пуск в работу к началу отопительного периода.

В округе также утверждена дорожная карта по строительству двух блочно-модульных котельных со сроком ввода котельных в 2018 году. Имеется риск несвоевременного ввода в эксплуатацию к началу отопительного периода из-за длительности передачи земельных участков от Минобороны России.

Как дополнительно отмечается в материалах пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в округе также наблюдается хаотичная смена управляющих компаний, проблемы с выполнением плана по ремонту подъездов, срывы вывоза мусора с контейнерных площадок, низкий процент заключения договоров на вывоз мусора в частном секторе, проблемы с состоянием детских игровых площадок и другие.

Что касается производства, то на территории округа функционируют 51 крупное и среднее предприятие (обрабатывающее производство), 3442 субъекта малого и среднего предпринимательства и 4918 индивидуальных предпринимателей. В 2017 году в муниципалитете создали 3622 рабочих места.

Как уточняется в материалах пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, в Богородском округе действуют такие предприятия, как АО «Завод «Энергокабель», ООО «Живые диваны», ООО «Рото Франк», ОАО «Ногинский хлебокомбинат», АО «Русское море», ООО «М-Пластика», ООО «Хюбнер», ООО «Албеа РУС», ООО «Поликом», ОАО «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт электроугольных изделий» и многие другие.

Предприятия производят готовые лекарственные средства, пищевые продукты, электрооборудование, электронное и оптическое оборудование, газобетон, резиновые и пластмассовые изделия, лакокрасочную продукцию, парфюмерные и косметические средства, строительные металлические конструкции, битуминозные смеси, керамическую плитку, сухие строительные смеси, изделия из пластмасс, санитарные керамические, спецодежду, чулочно-носочные изделия.

В 2017 году в муниципалитете реализовали 59 инвестиционных проектов, находящихся в системе ЕАС ПИП с общей суммой 13,7 миллиарда рублей. Было зарегистрировано 175 новых предприятий в сфере производства и услуг. В прошлом году в муниципальном образовании ввели в эксплуатацию завод по производству застежек-молний ООО «УКК», мебельный гипермаркет «РАУМ», второй этап производственно-складского комплекса ЗАО «Агрокомплекс Ногинский» и другие крупные объекты. В Богородском округе действуют два многофункциональных парка «Бориловский» и «Успенский», производственно-складской комплекс «Атлант-Парк».