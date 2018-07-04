РИАМО - 4 июл. Более 170 объектов строится в настоящий момент в центре Москвы, они находятся на контроле Мосгосстройнадзора, говорится в сообщении пресс-службы комитет государственного строительного надзора Москвы.

«По поручению мэра столицы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор тщательно отслеживает качество строительно-монтажных работ. В настоящее время на контроле в ЦАО находится 174 объекта строительства общей площадью около 2,85 миллиона квадратных метров», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

За шесть месяцев 2018 года специалисты ведомства провели 357 проверок объектов, строящихся в Центральном округе столицы.

На проверенных объектах в общей сложности выявлено 985 нарушений. Участникам строительства выдано 190 предписаний об устранении нарушений, оформлено 276 протоколов, рассмотрены 235 протоколов с наложением штрафных санкции на сумму более 12,2 миллиона рублей.

«Большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле Мосгосстройнадзора в соответствии со сроками, установленными в предписаниях», – пояснил Антосенко.