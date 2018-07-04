РИАМО - 4 июл. На 87-м году жизни в Москве скончался заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский хоровой дирижер, ректор консерватории имени П. И. Чайковского Борис Куликов, сообщается на сайте «Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского».

«Ректорат Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского с глубоким прискорбием извещает о кончине 4 июля 2018 года заслуженного деятеля искусств РСФСР, профессора кафедры хорового дирижирования, ректора консерватории с 1974 по 1990 годы Бориса Ивановича Куликова», – говорится в сообщении.

Он родился 10 июня 1932 года. Преподавал в Московском хоровом училище. Был хормейстером и дирижером Государственного академического русского хора СССР и хормейстером Ансамбля песни и пляски Советской Армии. Дирижировал концертами в СССР и за рубежом. Организовал Камерный хор Московской консерватории.

С 1990 года Куликов являлся ректором Московской консерватории. Он также был составителем «Хрестоматии по дирижированию» (1969—1979), сборника «Хоры композиторов Франции» (1967—1970), «Хоры композиторов Англии» (1979).