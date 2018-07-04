РИАМО - 4 июл. Новые правила долевого строительства, вступившие в силу в России, не приведут к немедленному росту цен на жилье в Москве, сообщил журналистам в среду председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Ранее СМИ сообщили о планах большинства крупных застройщиков повысить цены на жилье с 1 июля. Это связано со вступлением в силу поправок к закону о долевом участии в строительстве, которые значительно ужесточают правила продажи жилья в России.

«Я бы хотел сказать, что будет с ценой на рынке. У застройщиков есть большой задел недвижимости, оформленной по старым правилам. В Москве задела квадратных метров по старым правилам - на пять лет. У застройщиков есть возможность пять лет по старым правилам работать и не поднимать цены на жилье», - сказал Тимофеев.

По его словам, сейчас рост цен на квадратные метры может произойти только из-за удорожания стройматериалов или иных издержек, связанных со строительством.

Тимофеев также отметил, что в 2018 году и в первом полугодии 2019 года в Москве будут продаваться проекты, выведенные на рынок до 1 июля, что позволит застройщикам не повышать цены.

«Объекты по новым правилам <…>, мы посчитали, будут появляться в лучшем случае во втором полугодии 2019 года, до этого на рынке будут объекты, оформленные по старым правилам», - заключил председатель Москомстройинвеста.

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