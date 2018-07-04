РИАМО - 4 июл. Следственные органы вновь начали расследование уголовного дела о ДТП на Можайском шоссе в Москве, где под колесами служебного автомобиля полицейского погиб 35-летний байкер, сообщил РИАМО в среду адвокат семьи потерпевших Андрей Мишонов.

«Вновь началось расследование, оно в самом начале, еще даже не предъявили обвинение», – сказал Мишонов.

Он рассказал, что следственный комитет должен назначить еще одну экспертизу, поскольку первая была неполной.

«Так и должно быть, еще одна экспертиза. Потому что во время первой экспертизы даже транспортные средства не осмотрели», – сказал собеседник агентства.

Резонансное ДТП произошло в сентябре 2017 года. Высокопоставленный сотрудник полиции Дмитрий Федянин, управляя служебным автомобилем Ford в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 35-летнего мотоциклиста Андрея Живова на Можайском шоссе в Москве.

СК сначала возбудил уголовное дело, но затем прекратил его, а Федянин так и не был переведен в статус обвиняемого, а проходил по делу свидетелем. Семья погибшего байкера заявила, что намерена обжаловать это решение.