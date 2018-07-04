РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июл. Депутаты подмосковного Королева утвердили регламент установки рекламных конструкций в городе, в документе определены типы рекламных конструкций, правила их установки, обслуживания, демонтажа и размер оплаты за установку и эксплуатацию рекламных конструкций, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Очередное заседание городского совета депутатов прошло в Королеве в среду. На нем депутаты утвердили изменения в городской бюджет, в положение о проведении публичных слушаний и утвердили положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций.

«Положение полностью соответствует федеральному закону о рекламе и Уставу городского округа Королев. Все требования к установке и эксплуатации рекламных конструкций перечислены в положении, где указаны типы возможных рекламных конструкций, места для их размещения, правила размещения и причины для демонтажа, регламент получения разрешения на размещение рекламы, стоимость ее размещения. Отмечу, что цены на рекламу останутся на прежнем уровне», - сказал заместитель руководителя городской администрации Илья Конышев.

Депутаты единогласно проголосовали за принятие нового положения.