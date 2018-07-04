РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июл. В подмосковном Подольске могут потратить около 2 миллионов рублей на текущий ремонт восьми подъездов многоквартирного дома на улице Циолковского, сообщается на сайте госзакупок.

По данным технического задания, опубликованного на сайте, МКУ «Центр торгов» опубликовало закупку на выполнение работ по текущему ремонту восьми подъездов многоквартирного дома 15Б на улице Циолковского. Подрядчик определится 13 июля по итогам аукциона. Начальная (максимальная) цена контракта – 1 949 032,00 рублей. Источник финансирования – средства муниципальных унитарных предприятий.

Ремонт будет проводиться в целях повышения эстетического состояния подъездов жилых домов. Подрядчик должен завершить работы в течение 120 рабочих дней после подписания контракта. Заказчиком выступает компания «МУЖРП №9» Подольска.