РИАМО - 4 июл. В Подмосковье до конца 2018 года откроются десять производственно-интеграционных мастерских для молодых инвалидов, где люди с ограниченными возможностями здоровья смогут научиться растениеводству, швейному делу и деревообработке, сообщила РИАМО в среду министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По ее словам, на сегодняшний день вопрос долговременного сопровождения инвалидов молодого возраста является наиболее актуальным.

«Учитывая, что основной проблемой, с которой сталкиваются граждане, имеющие группу инвалидности, является наличие у них трудовых навыков и дальнейшее трудоустройство, в целях долговременного сопровождения инвалидов в Московской области готовится к реализации проект по развитию в регионе сети производственно-интеграционных мастерских. В 2018 году будут открыты 10 мастерских на базе учреждений социального обслуживания», - сказала Фаевская.

Она уточнила, что мастерские откроются в Люберцах, Серпухове, Долгопрудном, Сергиевом Посаде, Ногинске, Балашихе, Коломне, Домодедове, Егорьевске и Орехово-Зуеве.

По словам министра, в производственно-интеграционных мастерских молодым инвалидам предоставят необходимый комплекс услуг по долговременному сопровождению. Комплекс включает в себя обучение по различным востребованным сегодня направлениям, таким как растениеводство, деревообработка, печатное дело, швейное дело, фотодело и другие. Также подразумевается дальнейшее трудоустройство инвалидов.

Комплекс услуг по долговременному сопровождению также включает информационную поддержку, реабилитацию, координацию и взаимодействие инвалидов с органами здравоохранения, образования, культуры и спорта, местного самоуправления.

«Наряду с этим при производственно-интеграционных мастерских также планируется создание специально оборудованных социальных квартир для сопровождаемого и семейного проживания инвалидов молодого возраста», - подчеркнула Фаевская.