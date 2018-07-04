РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июл. Академический хор «Подлипки» из подмосковного Королева завоевал главный приз второго Всероссийского хорового конкурса «Хоровой Великий Новгород – 2018», сообщается в аккаунте администрации городского округа в Instagram.

Конкурс «Хоровой Великий Новгород - 2018» проходил с 28 июня по 2 июля, на нем определяли лучшие хоры в семи номинациях - академический хор, духовная музыка, музыка религий и вероисповеданий, современная музыка, эстрадные и джазовые хоры, популярная хоровая музыка, фольклор.

«Народный коллектив Академического хора «Подлипки» имени Бориса Толочкова завоевал главный приз второго Всероссийского хорового конкурса «Хоровой Великий Новгород – 2018». Поздравляем!» - говорится в сообщении.

Ансамбль «Родные напевы» Центрального дворца культуры имени Михаила Калинина, также представлявший Королев на конкурсе, стал обладателем серебряного диплома в номинации «Фольклор» и специального приза конкурса «За лучшее исполнение произведения патриотической направленности».