РИАМО – 4 июл. Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии складскому комплексу «Выставочно-логистический центр компании ОнЛайн Тред» в городском округе Химки, объект готов к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Заключение о соответствии (ЗОС) требованиям технических регламентов и проектной документации получил складской комплекс по адресу: улица Горная в деревне Новая Кирилловка», – сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он уточнил, что площадь четырехэтажного складского комплекса составляет 23 315 квадратных метров. Объект предназначен для хранения товаров народного потребления. Здание складского комплекса поделено на типовые блоки, где обустроены складские, административные и офисные помещения, демонстрационный зал, вспомогательные помещения, комнаты приема пищи, санитарно-гигиенические и подсобные помещения, отдел логистики и помещения охраны.

Прилегающая к объекту территория благоустроена. Здесь организована парковка для автотранспорта, места для погрузки-разгрузки.

Застройщиком является ООО «ОнЛайн Трейд». Финансирование ведется за счет собственных средств инвестора.