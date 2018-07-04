РИАМО - 4 июл. Строительство свыше 530 объектов реализуется в Москве по договорам долевого участия, по 351 объекту застройщики застраховали свою ответственность перед дольщиками в страховых компаниях, сообщил журналистам в среду председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«Основным инвестором строительства жилья в Москве остаются граждане. В Москве в рамках 214-ФЗ реализуется 531 объект», - сказал Тимофеев.

Он добавил, что по 351 объекту застройщики застраховали свою ответственность перед дольщиками в страховых компаниях; по 84 перечислили средства в компенсационный фонд. Еще по 84 объектам застройщики не перечисляли деньги ни в страховые компании, ни в фонд, так как договоры долевого участия по ним заключались до 2014 года, то есть до вступления в силу обязательного страхования.

Ранее Тимофеев сообщил, что в столице на сегодняшний день действуют 120 тысяч договоров долевого участия, что на 38% больше объема 2017 года.