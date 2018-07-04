РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июл. В городском округе Люберцы на ремонт школ и детских садов в 2018 году потратят 169 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В среду глава посетил детский сад №2 «Звездочка» в гарнизоне на улице 3-е Почтовое отделение, дом №29А. Сейчас здесь проводится ремонт пищеблока.

«Традиционно летом мы ведем ремонты в школах и садах. На эти цели финансирование составит 169 миллионов рублей. На летний период 2018 года запланированы работы по ремонту кровли в 17 образовательных учреждения. Кроме того, произведут ремонт фасада в семи учреждениях, замена окон – в 13, ремонт пищеблоков – в 15, ремонтные работы внутренних помещений – в 13, работы по благоустройству территории – в 18. Детский сад №2 («Звездочка» – ред.) перешел на баланс муниципалитета в 2013 году, здесь не было централизованной системы подачи горячей воды, сейчас мы все исправили», – сказал Ружицкий.

Он пояснил, что сейчас это один из лучших садиков. Данное дошкольное заведение было построено в 1972 году.

«В настоящее время ведется ремонт пищеблока. Последний раз его ремонтировали в 2010 году, когда детский сад был на балансе министерства обороны РФ. Сейчас там делается косметический ремонт плитки на стенах и полу, замена батарей и труб водоснабжения, потолка, замена светильников», – сказала заведующая детским садом №2 Любовь Синюкова.

Она уточнила, что в 2013 году при переходе в ведомство муниципалитета, в дошкольном учреждении провели капитальный ремонт, часть суммы на него дало Минобороны, часть – власти Люберец.

«В общей сложности на капремонт мы потратили 14 миллионов рублей. Поменяли кровлю, поставили пластиковые окна, сделали ремонт в четырех помещениях», – добавила Синюкова.

По ее словам, в 2018 году в пищеблоке заменят оборудование, на это выделено порядка 600 тысяч рублей от депутатов Московской областной думы и муниципалитета. Будут куплены новые электрические плиты, котел, стеллажи, разделочные столы и полки. В 2017 году установили жарочные шкафы.

«На сэкономленные 147 тысяч рублей хотим провести реконструкцию вентиляционной системы в 2018 году. Тридцать первого июля завершаем работы, 1 августа в детсад вернутся дети. На месяц, на время ремонта, часть детей остались дома – это 200 человек, 21 ребенок ходит в детский сад №3 и трое ребят – в детсад №1», – пояснила Синюкова.

По ее информации в детском саду работает 42 человека, всего девять групп, в них воспитывается 225 детей, помимо этого, есть ясельная и две логопедические группы.