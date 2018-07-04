РИАМО - 4 июл. В столице на сегодняшний день действуют 120 тысяч договоров долевого участия, что на 38% больше объема 2017 года, в то же время объем средств населения в долевом строительстве также вырос на 22%, сообщил журналистам в среду председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«Сегодня действуют 120 тысяч договоров долевого участия. Огромный объем, это на 38% больше, чем в прошлом году. 1,1 триллиона рублей включено средств населения в Москве», - сказал Тимофеев.

По его словам, на 22% увеличился объем средств населения в долевом строительстве – «за счет новых объектов, в первую очередь за счет увеличения продаж на рынке». Он также отметил, что 131 миллиард рублей в первом квартале этого года будет привлечен дополнительно.

Как уточняется в справочных материалах к пресс-конференции, в августе 2017 года в столице действовало порядка 86 тысяч ДДУ.

Ранее Тимофеев рассказывал, что проблемными объектами в Москве являются менее 2,5% от общего объема жилья, которое реализуется в Москве по ДДУ. Это наиболее низкий процент по стране по сравнению с другими регионами. За последние шесть лет в столице удалось завершить строительство 37 проблемных объектов.