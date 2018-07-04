РИАМО (ЖУКОВСКИЙ) - 4 июл. Пассажиропоток международного аэропорта «Жуковский» в июне вырос на 390% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, воздушная гавань впервые приняла 100 тысяч пассажиров за месяц, говорится в сообщении пресс-службы АО «Рампорт Аэро».

«Сто тысяч пассажиров – важный для нас психологический рубеж. Во многом это означает переход на качественно новый уровень, позволяющий с уверенностью говорить о том, что развитие аэропорта идет в верном направлении. Отчасти текущий рост вызван дополнительным пассажиропотоком в рамках проходящего чемпионата мира по футболу. Тем не менее, подобный результат ожидался и независимо от футбольного первенства. Он вызван, в большей степени, расширением маршрутной сети и увеличением частот по открытым регулярным направлениям. Мы уверенно шли к этому, наши ближайшие планы – закрепить и развить успех», – сказал генеральный директор АО «Рампорт Аэро» Томас Вайшвил.

В настоящий момент из аэропорта «Жуковский» осуществляются рейсы по 15 международным и двум внутренним направлениям, за первые шесть месяцев 2018 года было перевезено 472 877 пассажиров – больше, чем за весь 2017 год.

«Рост пассажиропотока обеспечивается активностью авиакомпаний-партнеров и увеличением частоты полетов по основным направлениям», – отмечается в сообщении.

Наибольшей популярностью у граждан пользуются рейсы в Минск, Тель-Авив, Симферополь. Значительный прогресс также достигнут в развитии авиасообщения с Китаем, сейчас из Жуковского отправляются регулярные рейсы в провинции Гуанчжоу, Сиань, Хайкоу и другие.

Воздушная гавань в Жуковском также продолжает наращивать внутреннюю маршрутную сеть и привлекает к сотрудничеству новые авиакомпании.