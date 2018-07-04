РИАМО – 4 июл. В 2019 году российских производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи могут обязать ставить на продукцию специальные марки, чтобы получить их, нужно будет иметь лицензии или войти в реестр производителей, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Минфин подготовил законопроект с поправками к 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции), которые устанавливают новые требования для производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Им, как следует из текста документа, придется с 1 января 2019 года маркировать свою продукцию федеральными специальными или акцизными (для импортных товаров) марками. Без этого продукция будет считаться находящейся в нелегальном обороте и подлежать изъятию», - говорится в сообщении.

Сейчас в России маркировка в алкоголе обязательна лишь для крепких напитков и вина. Еще в апреле Минфин не поддерживал введение маркировки пива. Сейчас в пресс-службе министерства отметили, что необходимость ужесточения регулирования вызвана выявленными Росалкогольрегулированием (РАР) нарушениями в обороте пивоваренной продукции.

Как отметили в Минфине, в законопроекте указана ориентировочная дата введения маркировки, в реальности она будет запущена не раньше середины 2019 года.

«К сентябрю организации, производящие пивоваренную продукцию, представят свои предложения по формату маркировки, который для них является наиболее предпочтительным. По мере определения формата маркировки уже будет приниматься решение о дате ее запуска», - отмечается в статье.

В Минфине подчеркивают, что законопроект пока еще на начальной стадии проработки. В ведомстве обещают, что его доработают с учетом дальнейших обсуждений с РАР и отраслью.